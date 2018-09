‘Liceu’ fez recepção de boas-vindas a 850 novos alunos

A Escola Secundária Jaime Moniz promoveu, na quinta-feira, uma recepção de boas-vindas a 850 alunos que iniciam, na próxima segunda feira, o Ensino Secundário nesta instituição escolar.

Segundo o Conselho Executivo, o número de estudantes excedeu claramente as expectativas, assim como a participação em força dos respectivos encarregados de educação, o que revela o interesse e participação da família na vida escolar dos seus educandos.

Ao mesmo tempo que acolhe os novos estudantes, o ‘Liceu’ também se despede daqueles alunos que terminaram o ciclo do Secundário e entraram este ano no Ensino Superior.

A presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas, revela que, dos 394 candidatos da ESJM ao Ensino Superior, 360 foram colocados logo na primeira fase da candidatura, o que corresponde a mais de 90%. Mas não só. A ‘Jaime Moniz’ é uma escola de referência também nas áreas das ciências da saúde, tendo conseguido colocar este ano 40 alunos no curso de Medicina.

Além da Medicina, ingressaram nas universidades 16 estudantes no curso de Enfermagem, 9 em Ciências Farmacêuticas e 6 em Bioquímica. As Engenharias são também cursos muito procurados pelos estudantes da Jaime Moniz, com um total de 28 colocados. Segue-se a área da Gestão e Economia, com 28 alunos. Nas Letras, 15 alunos da ESJM entraram em Direito. Todos estes estudantes distribuem-se pelas várias universidades do país, mas é de salientar que 94 foram colocados na Madeira.

A preocupação da direcção da Escola Secundária Jaime Moniz vira-se agora para o acolhimento e integração aos alunos que iniciam o ciclo de três anos do Ensino Secundário. Uma etapa decisiva, com múltiplos desafios pela frente. Com a sala de conferências lotada para as três sessões de boas-vindas, a presidente Ana Isabel Freitas, que se fez acompanhar de Zita Carvalho, anunciou que a instituição está a postos para arrancar com o novo ano lectivo nesta segunda feira e destacou a filosofia de actuação da direcção, assente no princípio de que “todos são importantes na escola” e que “é essencial construir uma escola com todos e para todos”.

A presidente do Conselho Executivo registou com agrado a presença em grande número dos encarregados de educação, uma vez que “os pais são sempre bem-vindos à escola em nome do sucesso dos seus educandos”.

Ana Isabel Freitas deu particular realce à importância de cada aluno definir “o seu projecto de vida”, no sentido de ingressar no Ensino Secundário com objectivos, competindo à escola ajudá-lo a concretizar esse mesmo projecto através de uma postura de permanente diálogo e acompanhamento, destacando a importância do trabalho colaborativo com as famílias e com o elo de ligação nuclear que é o director de turma.

A presidente do Conselho Executivo sensibilizou ainda toda a comunidade para a importância do cumprimento das regras da instituição, nomeadamente a necessidade de “zelar a escola como a sua casa”.

Os números de entrada no 10.º ano rondam os 850 estudantes, valor que está acima dos cerca de 800 do ano lectivo transacto.

Toda a direcção da Escola Secundária Jaime Moniz está focada em assegurar aos novos e aos estudantes que já frequentam a instituição um ano lectivo de sucesso, que os prepare para os valores primordiais da cidadania e que os leve gradualmente a consolidar o seu projecto de vida individual.