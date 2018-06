Lesados do Banif sem soluções à vista. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quinta-feira. A associação que representa 1.500 clientes do antigo banco está cada vez mais preocupada e teme que as compensações não sejam pagas. Protesto nas ruas pode avançar já no Dia de Portugal. Uma matéria que pode consultar na página 3 do seu matutino.

A imagem de destaque vai para a abertura do ‘Atlanticulture Center - Centro Livre de Artes, Cultura e Criatividade da Madeira’, que abre as portas da internacionalização da Madeira nestas áreas.

Um ‘coro de elogios’. É assim que se caracteriza as palavras do ‘pau-de-fileira’ que visitou ontem o Hotel Savoy Palace, que foi unânime em enaltecer a obra.

Saiba ainda nesta edição que o Governo Regional adjudicou à Tecnovia o troço final da Ribeira de Santa Luzia. Já em termos futebolísticos, conheça os números de CR7 nos Mundiais de Futebol. Neste que pode ser o último Mundial de CR7, o craque quer deixar a sua marca na prova que se realiza na Rússia.

Tudo isto e muito mais numa edição de 40 páginas e já sabe que pode nos seguir nas mais diversas plataformas digitais. O DIÁRIO deseja-lhe boas leituras.