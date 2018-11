Lesados do BANIF pedem ajuda a Marcelo

Cerca de duas centenas de lesados do BANIF aguardaram pela chegada de Marcelo Rebelo de Sousa ao Palácio de São Lourenço.

Com cartazes a protestar pela não resolução do problema, pediram ajuda a Marcelo para interceder, junto do Governo da República para uma solução semelhante à dos lesados do BES.

Marcelo ouviu as queixas, nomeadamente o volume financeiro em causa, cerca de 180 milhões de clientes individuais, e pediu explicações sobre o processo.

Prometeu pedir informações, abraçou muitos dos manifestantes e seguiu para as audiências com os partidos.