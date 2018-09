Leite materno é tema de conferência organizada pela Escola Superior de Saúde da UMa

O leite materno é antigo quanto a humanidade, destacando-se como o primeiro alimento indispensável no processo de imunização, formação e crescimento sadio de qualquer indivíduo.

Para abordar os procedimentos de selecção, classificação, pasteurização e controle microbiológico do leite humano distribuído aos bebés internados nas unidades neonatais dos hospitais, a Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (ESS-UMa) realiza no dia 26 de Setembro, das 09 às 13 horas, uma conferência subordinada ao tema ‘Banco de Leite Materno’.

A conferência destina-se a profissionais e estudantes das áreas da saúde, educação e serviço social, e terá lugar na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada.

No painel de oradores figuram Gabriela Oledzka, Professora Doutora da Universidade de Varsóvia, e Celina Gouveia, Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia do SESARAM.

A conferência será presidida pelo Reitor da UMa, Professor Doutor José Carmo, acompanhado pela Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Tomásia Alves, pela Directora Clínica do SESARAM, Regina Rodrigues, pela Enfermeira Directora do SESARAM, Dalila Freitas, pelo presidente do IASAUDE, Herberto Jesus, e pelo presidente do Conselho Directivo Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, Élvio Jesus.

A participação na conferência é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do endereço https://bit.ly/2Mo97LP.