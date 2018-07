Leilão de móveis da ‘Oficina Solidária’ da Câmara do Funchal

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social na Câmara Municipal do Funchal, acompanhou a segunda edição do leilão de móveis da ‘Oficina Solidária’, que decorreu no Armazém do Mercado. O leilão de artigos recuperados teve como finalidade angariar fundos para adquirir novos materiais que continuem a assegurar a recuperação de mobília. A ‘Oficina Solidária’ é gerida pela empresa municipal SocioHabitaFunchal. A oficina já apoiou cerca de 150 famílias dos bairros sociais camarários.