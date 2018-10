Leal diz que “falta de liderança” na CMF deixa cidade mergulhada em problemas

Durante a sua intervenção no II Encontro Concelhio do PSD/Funchal, que decorreu esta manhã em Santo António, Rubina Leal apontou os “muitos problemas que actualmente o concelho do Funchal enfrenta” e que, a seu ver, existem porque o presidente da autarquia “é uma figura ausente”.

“Temos estradas municipais degradadas, temos um trânsito caótico, temos uma recolha do lixo deficiente, temos uma falta de investimento nas redes de água e de saneamento básico, temos empresas municipais falidas e uma reabilitação urbana que não existe e que não passa de uma lona”, realçou a presidente da Concelhia do PSD/Funchal.

“Temos um presidente [de Câmara] que em vez de estar preocupado com a cidade está a discutir questões sobre o Turismo, está a discutir os seus projectos e ambições pessoais em vez de estar preocupado com as questões verdadeiras e reais da nossa Cidade”, criticou a social-democrata.

Rubina Leal referiu-se ainda ao aumento das taxas, impostos e transferências do Estado, cujos “valores recordes são batidos de ano para ano, mas que não se traduzem em reduções fiscais sobre os contribuintes, nem na devolução de rendimentos para as famílias, nem mesmo em investimentos na cidade”.

Por isso mesmo, garante a presidente da Concelhia, “os eleitos do PSD/Funchal vão continuar a fazer uma oposição municipal responsável, com propostas que visam melhorar a vida dos funchalenses, o funcionamento da nossa cidade e a atractividade turística e económica do concelho.

“Queremos voltar a ser uma Cidade Qualidade”, concluiu Rubina Leal.