‘Gilberto do Campanário’, o homem com mais casos de furto investigados pela Polícia na Madeira, foi ontem condenado a sete anos e meio de prisão efectiva. A decisão foi tomada ontem pela Instância Central da Comarca da Madeira e os vários casos de furto e burla relacionados com este processo são descritos na edição impressa desta sexta-feira do DIÁRIO.