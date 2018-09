‘Laboratório Natura’ proporciona contacto com a Natureza a alunos de Biologia da UMa

A Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira está a proporcionar o contacto directo com a Natureza aos seus alunos do curso de Biologia. Estes estudantes estão a frequentar, desde o passado dia 23 de Setembro, o Laboratório Natura, uma unidade curricular que tem como objectivo proporcionar aos estudantes um contacto directo com o objecto de estudo, a Natureza.

“Neste sentido, foi preparado um roteiro de quatro ou cinco dias, no qual o estudante é colocado perante diferentes tipos de ecossistema e paisagens com diversidade biológica também diversa, tirando partido da ilha da Madeira como modelo para o estudo da biologia, biodiversidade, ecologia terrestre e marinha, sendo abordados diversos temas como a extinção de espécies, a alteração dos ecossistemas pelo homem, a degradação/conservação de habitats, com ênfase no estado de conservação dos ecossistemas florestais”, explica a UMa.

“Ao longo do roteiro, e após uma primeira aula teórica onde foi fornecida informação relativa ao percurso, objectivos, metodologias e material de campo, os estudantes foram para o campo e fizeram o registo de dados, nas áreas da botânica, zoologia, autoecologia, ecologia de comunidades e de paisagem. Os docentes fizeram briefings diários e acompanharam cada percurso de forma a instruir os estudantes sobre a forma de registar dados e colectar espécies”, acrescentou.

A Universidade acrescenta ainda que, neste ano lectivo, participam 28 estudantes oriundos da Universidade de Nurtingen (Alemanha), além de alunos Erasmus de nacionalidade espanhola. Para a realização desta iniciativa, a FCV-UMa teve o apoio do IFCN através da cedência da casa das Queimadas (Santana) e da casa do Sardinha (Ponta de S. Lourenço).