Juro imposto pela República leva mais 42 milhões à Região

A manchete de hoje do DIÁRIO dá-lhe conta de que a alteração da taxa, fixada em 3,3% sobre o empréstimo contraído no âmbito do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, permitiria ao Governo Regional uma poupança de 14 milhões de euros/ano, num total de 42 milhões nos últimos três anos. O Estado permanece assim sem dar atenção às reivindicações por parte do Governo da Região.

Ainda sobre finanças, mas desta feita no que se refere ao Funchal, saiba que a Câmara Municipal ameaça o Governo com tribunal. Em causa estão as receitas da zona de jogo. Também no Funchal, a autarquia vai investir 740 mil euros para alargar duas veredas localizadas em São Roque.

Falando agora de trabalho, fique a saber que a Inspecção do Trabalho está de olho nas obras, apertando a inspecção.

Já no âmbito da Justiça, falamos de Alberto João Jardim que viu um caso seguir para julgamento. Falamos do caso que envolve António Loja e que remonta a 1994.

Por fim, no desporto, o jogo que coloca frente-a-frente o Marítimo e o FC Porto já mexe fora de campo. O clube madeirense repudia denúncias anónimas “cobardes”, que dão conta de uma eventual tentativa de corromper o guarda-redes Amir.

