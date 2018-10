Juntos Pelo Povo insiste que Governo da Madeira foi notificado pelo tribunal

O Juntos Pelo Povo (JPP) insistiu hoje que o Governo Regional da Madeira, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, foi notificado em 01 de outubro para apresentar a documentação relativamente à ligação em ‘ferry’.

Num comunicado de resposta à vice-presidência da Madeira, que hoje afirmou que o JPP cria notícias falsas sobre o processo de concessão do ‘ferry’, o líder parlamentar do partido na Assembleia Legislativa Regional, Élvio Sousa, reafirma que o vice-presidente, Pedro Calado, torna a mentir quando assegura que não foi citado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.

“Na verdade, a citação do Tribunal foi enviada à vice-presidência em 01 de outubro de 2018, colocando um prazo de resposta de dez dias ao vice-presidente. Em consequência da citação, a vice-presidência entregou a documentação ao JPP, no dia 04 de outubro de 2018”, refere o comunicado.

Na segunda-feira, o JPP acusou o executivo regional de quatro falsidades no processo de concessão de linha ‘ferry’, para ligar a Madeira ao continente, nomeadamente nos prazos das viagens e no subsídio de mobilidade.

Na resposta, o executivo insular acusou hoje o JPP de dizer “um conjunto de desconchavadas falácias relativas ao processo do ‘ferry’”.

Segundo o comunicado do partido emitido após esta posição do Governo Regional, “todas a provas que sustentam as afirmações do comunicado anterior do JPP, nomeadamente da falta de palavra do executivo do Governo Regional na Assembleia, dos lapsos (intencionais ou indeliberados), da alteração de prazo e duração de contrato (de 12 meses para três meses aproximadamente, com os mesmos três milhões de indemnizações compensatórias)”, estão disponíveis no seu sítio na internet.

O JPP acusa ainda o Governo Regional da Madeira de ter afirmado “junto das entidades europeias que esta ligação iria ter uma duração anual e semanal com três milhões de euros de indemnizações compensatórias, e que iria reduzir os custos associados ao transporte de mercadorias”, para concluir que, como tal acabou por não acontecer, as respostas do executivo são, “no mínimo, tentativas de enganar todos aqueles cidadãos que nele acreditaram”.