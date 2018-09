JSD Madeira contra a aplicação municipal da taxa turística

No passado domingo, realizou-se em Câmara de Lobos a Conferência ‘Turismo na Madeira: Que Futuro?’, promovida pela JSD Madeira. A iniciativa que juntou cerca de meia centena de pessoas teve por objectivo assinalar o Dia Mundial do Turismo, que se comemora amanhã, dia 27 de Setembro.

A conferência teve como oradores: Dórita Mendonça, directora regional do Turismo, Paulo Gomes, director geral da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, e Bruno Freitas, director de Grupo Hoteleiro.

Nesta conferência, onde a audiência pôde colocar questões aos oradores, foram debatidas questões ligadas ao rumo do sector do Turismo na Região Autónoma da Madeira, concluindo-se que o seu futuro estará assegurado se forem feitos investimentos na área da formação. Promover “a Madeira como um todo”, aumentando a oferta turística do Porto Santo) nomeadamente com o turismo de cruzeiros) foi outra das soluções apontadas para “imprimir outra dinâmica à economia local”.

No âmbito daquilo que é a estratégia da JSD para o Turismo, defendeu-se ainda que “o Governo Regional deveria chegar a um entendimento com as autarquias no sentido de não aplicar a taxa turística em nenhum concelho da Região”.

A médio prazo, os jovens sociais-democratas defendem que “o Governo Regional deve procurar continuar na captação de novas marcas e um novo nicho de animação turística como forma de aumentar o brand-warness do destino”.

Por último, e a nível de estratégia governamental a JSD-Madeira defende que “no quadro comunitário 2030 deve ser definida uma rubrica própria com o intuito claro de promover a modernização do parque hoteleiro da Madeira dando prioridade as pequenas unidades hoteleiras”.