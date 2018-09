JSD congratula pela aprovação do Hospital como projecto de interesse comum

É através de comunicado que a JSD Madeira congratula o Governo Regional, os deputados do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira e os deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República, pela aprovação do Hospital como projecto de interesse comum.

“A aprovação deste projecto vem responder aos anseios da população, sendo que esta é uma vitória de todas as famílias madeirenses, do Povo da Madeira, e uma conquista que vem permitir uma melhoria nas condições de vida de todos os madeirenses. Investir em saúde é investir nas pessoas. Algo que o PSD e sempre o PSD com a bandeira da Autonomia conseguiu concretizar. Esse é ao mesmo tempo o nosso maior legado e o nosso maior objectivo. Alem do mais níveis elevados de saúde e de bem-estar são a base para o desenvolvimento das diversas dimensões da cidadania”, refere nesse documento.

“Há muito que o PSD/Madeira e o executivo do Governo Regional defendem a necessidade da construção de um novo Hospital, mesmo lutando contra forças externas à Madeira e outras que em forma de abutre estavam do lado que foram atrasando esta solução. Com garra, determinação e resiliência a Madeira pode regozijar-se que por fruto da sua luta poderá estar mais próxima de uma melhoria das condições de Saúde”, afirma a Juventude Social-Democrata, liderada por Bruno Melim.

No entanto, lamenta “só mesmo a demora e falta de vontade do governo central, que não se percebe”. “A menos que o soco na mesa tenha sido de tal forma forte que não restou mesas onde os ilustres abutres- madeirenses e continentais-, pudessem concluir a aprovação do Projecto de Interesse Comum do novo Hospital mais cedo. Enfim, mais vale tarde que nunca”, conclui.