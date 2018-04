JPP sai da vice-presidência “de mãos a abanar”

O Grupo Parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP) considera que o executivo regional está a “bloquear o acesso aos documentos” referentes à operação portuária e da ligação ferry entre a Madeira e o continente.

Élvio Sousa falava à saída da vice-presidência do Governo Regional, de onde saiu esta manhã “de mãos a abanar”, situação que diz ser “incorrecta, já que fecha as portas à transparência, afinal os documentos são públicos, pagos com o dinheiro dos contribuintes, e com valores avultados”.

“Como o JPP não recebeu a documentação no prazo legal, informou ontem a vice-presidência que viria cá hoje buscar os sete documentos solicitados. A resposta surgiu ao final da tarde, por fax a informar que já tinha enviado os documentos pela via do protocolo da Assembleia. Esta manhã, em conversa telefónica com o chefe de gabinete, o JPP procurou saber se o envio inclui todos os pedidos, através do comprovativo de envio, que até agora não chegou a este grupo parlamentar. Como não recebemos, viemos até à vice-presidência, para tentar obter essa confirmação, mas também não nos foi confirmado”, explicou o deputado do JPP, lamentando os obstáculos criados ao trabalho parlamentar.

Élvio Sousa lembrou ainda que outros pedidos de documentação já deram entrada na vice-presidência e, caso passe novamente o prazo legal sem resposta, o JPP “vai sair da Assembleia e vai à secretaria buscar os documentos, com o objectivo de conhecer e informar a população sobre o que o Governo está a fazer”.