JPP questiona “preços absurdos” do estacionamento junto ao cemitério de Santa Cuz

O Grupo Parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP) anunciou hoje que vai pedir uma audição parlamentar à ANA, S.A. e aos responsáveis da entidade que gere os parques de estacionamento no aeroporto da Madeira, a VINCI, tendo em conta a subida de preços no tarifário praticado em alguns espaços.

“Tem havido alterações nos tarifários, com um aumento substancial nos últimos anos, e mais recentemente registou-se uma alteração, sem explicação, neste parque 6, junto ao cemitério, com pessoas a pagar 4,5 euros por 10 minutos”, denunciou o deputado Paulo Alves, salientando que “é preciso salvaguardar as especificidades de cada parque, tendo em conta que estas alterações penalizam e muito os utilizadores, especialmente aqueles que se deslocam ao cemitério de Santa Cruz”.

O JPP considera tratar-se de “uma situação inadmissível, que aconteceu sem qualquer explicação, nem mesmo à Câmara Municipal de Santa Cruz com quem há um acordo para salvaguardar o estacionamento quando há funerais”.

Neste caso não houve explicações para a subida absurda de tarifários e o JPP quer que “a ANA e a VINCI expliquem esta alteração dos preços e também que se pronunciem sobre a possibilidade dos parques que actualmente são gratuitos virem a ser pagos futuramente”.

Recorde-se que a ANA, é a entidade responsável pelos parques de estacionamento deste aeroporto e, de acordo com o Regulamento, contratou uma entidade para gestão e administração dos parques de estacionamento, a VINCI.