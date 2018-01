JPP quer mais transparência na lei do financiamento dos partidos

Élvio Sousa concorda com o veto do Presidente da República à alteração à lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, aprovada pela Assembleia da República. O dirigente do Juntos Pelo Povo deu uma conferência de imprensa, esta manhã, em que afirmou que as alterações introduzidas na lei “não foram bem conduzidas pelos partidos políticos”, num processo pouco claro.

“Os partidos devem primar pela transparência”, afirma Élvio Sousa que considera grave que a proposta aprovada na AR tenha sido discutida numa comissão informal, sem actas ou outros registos e em que foram “ocultadas as origens das várias propostas”.

O JPP considera importantes alguns pontos da lei, como a clarificação da actuação da Entidade das Contas do Tribunal Constitucional e até admite isenção de pagamento de IVA para algumas actividades partidárias “mas nunca para todas”.

“A isenção total de IVA é impossível”, bem como outras medidas de financiamento sem limites.

“Defendemos que os partidos sejam quase totalmente financiados pelo Orçamento de Estado”, afirma.