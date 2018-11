JPP propõe alterações no apoio à comunicação social

Deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira o Projecto de Decreto Legislativo Regional intitulado ‘Procede à alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 39/2016/M que aprova o Programa Regional de Apoios à Comunicação Social Privada’ da autoria do Juntos pelo Povo (JPP).

O objectivo passa por alterar o actual programa de apoios à comunicação social privada, para trazer “uma maior equidade e justiça na atribuição de apoios à imprensa, nomeadamente aos projectos de pequena dimensão, como seja a imprensa digital, que o diploma em vigor condiciona”, explicou esta segunda-feira (5 de Novembro), Élvio Sousa, numa conferência de imprensa, promovida na Assembleia Legislativa regional.

O deputado considera que, após conversações com a direcção nacional e regional do Sindicato dos Jornalistas, “chegou o momento de apoiar, também, os projectos jornalísticos de pequena dimensão sobretudo na área digital”, com especial atenção para aqueles que “promovem a informação junto das comunidades portuguesas”.

Atendendo às dificuldades no sector, devido às limitações do mercado, nomeadamente a nível regional, o JPP propõe as seguintes alterações:

- Introdução de um apoio financeiro anual que poderá ir de 60 mil euros (mínimo) até um limite de 300 mil euros (valor máximo do apoio);

- Definição, em proporção do apoio financeiro, do número dos jornalistas com carteira profissional a tempo inteiro afectos à empresa (sendo dois deles obrigatoriamente a tempo inteiro).

- Inclusão do critério para os projectos orientados para a diáspora madeirense, pois altera um dos motivos de exclusão (alínea h) do artigo 6.º) que é o facto de não ser ‘distribuído na RAM’.

“Estamos, no nosso entender, perante uma conjuntura de apoio que trará maior estabilidade aos projectos da comunicação social digital e promoverá o empreendedorismo e a criação de empregabilidade. Quanto mais pluralismo de informação existir, maior será a qualidade da democracia”, frisou Élvio Sousa.