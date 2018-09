JPP “pronto para enfrentar os desafios que se aproximam”

O Juntos Pelo Povo (JPP) encontra-se, esta noite, reunido para um jantar/convívio nacional, que assinala a rentrée política do aprtido.

A ocasião, que juntou militantes, simpatizantes, dirigentes e convidados, serviu também para apresentar a concelhia da Ribeira Brava, liderada pela professora Sílvia Barros.

O secretário-geral do partido, Élvio Sousa, salientou que o JPP “está pronto para enfrentar os desafios que se aproximam”, como “uma força política alternativa e de confiança”.

No seu discurso deixou ainda algumas palavras sobre os partidos do “arco da governação”, que diz não estarem a “exercer o seu dever de fiscalização sobre o executivo”, devido “à maior ofensiva de alguns sectores do poder económico monopolizador”, que também influencia “a sociedade e a manutenção do custo de vida insular”.