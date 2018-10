JPP preocupado com “cenário de guerra” no porto de recreio de Santa Cruz

No seguimento de uma iniciativa política promovida hoje, o Juntos pelo Povo (JPP) alertou para a falta de acção governativa no que diz respeito à necessidade de uma requalificação urgente do porto de recreio de Santa Cruz.

“Mais uma promessa não cumprida por parte do Governo Regional”, realçou Rafael Nunes, manifestando a sua preocupação perante “estruturas que apresentam uma grande erosão e precisam de uma requalificação urgente, para protecção em caso de intempéries e de grande ondulação”.

O deputado do JPP realçou, esta manhã no local, “a extrema importância” daquela estrutura que “serve de suporte e de protecção da orla de Santa Cruz, que também suporta a própria via rápida, nesta parte das arcadas”. Mas, o que se constata perante a destruição visível é que “esta zona do porto de recreio é um autêntico cenário de guerra”.

Rafael Nunes lembrou que o caso já foi identificado, inclusivamente, pelo então secretário regional Sérgio Marques, em Abril de 2016, que no local confirmou o estado lastimável daquela infra-estrutura, referindo-se à necessidade de ‘remendar obras que não tiveram a manutenção devida atempadamente’, aludindo à inoperância do Executivo regional anterior. Já a APRAM afirmou que se “devia deixar como está”.

“É esta a postura de negligência do Governo Regional durante anos e é esta inércia em relação a este porto de recreio”, denunciou o deputado, recordando também que o JPP apresentou um projecto de resolução pedindo a requalificação de toda aquela área, que em Outubro de 2016 foi discutido na Assembleia Legislativa Regional, mas a maioria PSD chumbou o diploma.