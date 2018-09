JPP pede “igualdade de tratamento na propaganda político-partidária”

O Juntos pelo Povo (JPP) esteve hoje no Porto do Funchal para pedir “igualdade de tratamento ao nível das acções de propaganda político-partidária”.

Numa acção de contacto com a população, o partido explicou que requereu à APRAM, a colocação de uma estrutura metálica para um cartaz de grandes dimensões, a exemplo de um já existente naquele espaço.

“O JPP espera que a autoridade trate todos os partidos por igual. Fazemos este pedido, atendendo ao histórico de obstaculização da propaganda, verificada anteriormente e recordamos que a colocação de cartazes é um direito constitucional, para exprimir as nossas causas e os problemas que a sociedade civil nos tem transmitido”, afirmou Élvio Sousa, líder parlamentar e secretário-geral do partido.

O JPP espera continuar a cumprir a sua matriz, “sendo herdeiro de um Movimento de cidadãos, que dá corpo às preocupações da população”.

Neste contexto, Élvio Sousa lembra que as promessas do PSD, algumas subscritas no Programa de Governo “não têm sido concretizadas até ao momento“ e caberá, por isso, ao Juntos pelo Povo “fiscalizar essas acções e estar ao lado das reivindicações e preocupações da população”.