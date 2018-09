JPP pede identificação e iluminação para monumentos históricos de Machico

No seguimento da acção política promovida esat manhã em Machico, o Juntos pelo Povo (JPP) anunciou que vai apresentar na Assembleia Municipal de Machico duas propostas na área cultural.

“Considerando que a Região Autónoma da Madeira está a comemorar os 600 Anos da sua Descoberta oficial”, o JPP propõe “a identificação dos principais monumentos do centro histórico do concelho, através de uma placa com informação pedagógica, descrevendo as principais características de cada edifício, em português e inglês, para informar não só os turistas como também a população local”.

Emanuel Gaspar, deputado municipal do JPP, defende que esta informação “é de relevante importância para a valorização, conhecimento e divulgação do património cultural regional, ainda para mais numa cidade histórica e turística, de resto como já acontece em outras localidades da Madeira e do país”.

O JPP acrescentou, ainda, que irá também propor na Assembleia Municipal desta tarde que a Igreja Matriz de Machico “passe a possuir iluminação pública nas suas fachadas, oeste, sul e torre sineira, valorizando e dignificando este monumento”, à semelhança do que já acontece com a Sé Catedral do Funchal e outras Igrejas Matrizes de outros concelhos da Madeira.