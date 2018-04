JPP pede colaboração do Governo em investimentos “prioritários” no Caniço

O JPP esteve hoje no centro do Caniço para apresentar aquelas que são as prioridades de investimento da autarquia de Santa Cruz para aquela freguesia.

Filipe Sousa começou por revelar a restruturação profunda para a praça em frente ao Caniço Shopping, que é um ponto central daquela cidade. Uma requalificação que avançará já no plano de investimentos da autarquia para 2019 e que prevê a libertação daquele espaço da pressão automóvel e a criação do ambicionado mercado agrícola.

O autarca e presidente do JPP revelou, no entanto, outros investimentos que fazem parte de um plano já apresentado ao Governo Regional e que o município de Santa Cruz gostaria de desenvolver em parceria no âmbito dos contratos-programa do Governo com as autarquias locais.

Junto à sede do Canicense, onde a autarquia é proprietária de um prédio com mais de dois mil metro quadrados, está planeada a construção de um espaço multiusos com auditório, que congregue as várias associações que estão espalhadas na freguesia e que, paralelamente, prevê a criação de estacionamentos.

Já este ano, e também em colaboração com o Governo Regional, a autarquia JPP quer avançar com a requalificação da Promenade dos Reis Magos.

“Queria pedir ao Governo Regional que recue um pouco nas prioridades de investimento neste concelho, porque há bem pouco tempo foi anunciado um investimento de um milhão e quatrocentos mil euros na freguesia do Caniço para a criação de um espaço verde, mas para nós existem outras prioridades. Falo concretamente na chamada via de cintura interna que é a ligação entre a Cancela, Assomada, Azenha e Tendeira de Baixo. Uma estrada completamente destruída, onde é necessário criar passeios e acabar com as barreiras arquitectónicas que impossibilitam as pessoas de circularem. É também necessário um investimento forte na ligação entre o Caniço e a Camacha”, apelou Filipe Sousa.

Em termos de gestão dos dinheiros públicos, defende também a necessidade do executivo regional acompanhar aqueles que serão os investimentos da autarquia, que na referida via de cintura interna vai investir cerca de 300 mil euros na requalificação da rede de água potável e esgotos.

Filipe Sousa garante que todos “estes investimentos prioritários são para avançar com ou sem a participação do Governo Regional”, embora entenda que todos teriam a ganhar se essa cooperação se viesse a verificar. “Seria bom que o Governo se associa-se, porque havendo partilha haverá poupança e benefício para a população em termos de prioridades de investimento”, frisou.

O executivo JPP na Câmara de Santa Cruz revela ainda reuniu com o Governo Regional, tendo inclusive ocorrido, por iniciativa do presidente do Governo, uma visita aos locais a serem intervencionados.