Numa nota de imprensa enviada à redacção, o Juntos pelo Povo (JPP) lamenta que o Governo Regional persista com a obstaculização ao trabalho do grupo parlamentar, nomeadamente na sua função de fiscalização ao trabalho do executivo, para o processo de produção legislativa dos deputados.

Neste contexto, o JPP tem a realçar o seguinte: “O Governo Regional PSD continua a evidenciar uma postura de resistência, dificultando o acesso à documentação solicitada ou simplesmente não respondendo aos pedidos do JPP”.

O JPP continua, dizendo que “esta obstaculização constante verifica-se actualmente com os pedidos de documentação sobre o pedido de autorização à Direcção Geral da Concorrência da União Europeia, com vista ao lançamento do concurso público internacional para a concessão de serviços públicos de transporte marítimo de passageiros e veículos, através de navio ferry”.“O primeiro pedido foi feito a 10 de Julho e a resposta veio com informação expurgada ou incompleta. Seguiu-se novo pedido a 22 de Agosto sem resposta, quando já foram esgotados os prazos legais para responder”, acrescenta.

Diz ainda que “um dos poderes dos deputados, plasmado no Regimento, é o de requerer e obter do Governo Regional ou dos órgãos de qualquer entidade pública regional, num prazo não superior a 30 dias, os elementos, informações e publicações oficiais, que considerarem úteis para o exercício do seu mandato”.

“É de lamentar a falta de colaboração do executivo madeirense, dificultando o trabalho deste Grupo Parlamentar, faltando também ao respeito à própria Assembleia Legislativa da Madeira, enquanto órgão fiscalizador do Governo, já que os pedidos de documentação também são emitidos via ALRAM”, concluiu.