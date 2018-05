JPP diz que único concorrente ao ferry é a Empresa de Navegação Madeirense

O JPP diz que o único concorrente ao ferry entre a Madeira e o Continente é a Empresa de Navegação Madeirense, situação que, a ser verdade, “vem densificar a sua posição, já maioritária, quer no transporte marítimo, quer na operação portuária (na RAM e em Portugal Continental).

A informação avançada pelo JPP parte da publicação desta segunda-feira, 7 de Maio, da lista de concorrentes, para a ‘Concessão de serviços públicos de transporte marítimo de passageiros e veículos através de Navio Ferry entre a Madeira e o Continente Português’, na plataforma electrónica, onde é possível ver que concorreu apenas a Empresa de Navegação Madeirense, Lda, que pertence ao Grupo Sousa. Nesse sentido, o Juntos pelo Povo (JPP), emitiu um comunicado onde relembra a publicação do relatório ‘Decisão de Não Oposição com Condições e Obrigações da Autoridade da Concorrência” (AdC), “relativo a uma operação de concentração de empresas, que consiste na aquisição da totalidade do capital social da Portline Containers Internacional, S.A. (“PCI”) pela sociedade Via Marítima, Lda. (“Via Marítima”), empresa que integra o Grupo Sousa”.

Élvio Sousa diz que após análise da AdC, onde considerou que a operação de concentração é passível de resultar em entraves significativos à concorrência efectiva na rota Continente-Madeira, e tendo a empresa em causa ter apresentado um documento de compromissos, com base no qual se obriga, perante a AdC, a abster-se de apresentação de proposta para a operação tipo ferry na rota Continente – RAM, “a confirmação desta situação “vem densificar a sua posição, já maioritária no transporte marítima e na operação portuária”. facto que mostra que o “Governo Regional da Madeira está a fugir deliberadamente à sua promessa de uma linha regular de ferry todo o ano, e a defraudar as expectativas e os interesses da população madeirense”.