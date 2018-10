JPP diz que Governo Regional mentiu à União Europeia sobre o ‘ferry’

O Juntos pelo Povo (JPP) denunciou esta manhã, “em prol da transparência, quatro falsidades do Governo Regional” sobre o concurso público internacional para a concessão da linha ‘ferry’ entre a Madeira e o continente português e espera que o executivo “esclareça, ainda hoje, estas situações aos cidadãos”.

Em conferência de imprensa, esta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira, Élvio Sousa sublinhou que o JPP “levou quatro meses a conseguir os documentos solicitados ao Governo Regional sobre o pedido de autorização à União Europeia (EU), e só conseguiu obtê-los após recurso a uma intimação judicial com multa prevista para o presidente e vice-presidente do Governo Regional.

O líder do Grupo Parlamentar do JPP revelou que da análise efectuada aos documentos surgiram as “falsidades” do Governo Regional e passou a enumerar.

“Não é verdade, como afirmou na Assembleia Legislativa da Madeira, a 27 de Abril de 2017, o então secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que o Governo Regional tenha pedido para efeitos de compensação da EU o transporte para passageiros e carga no ferry. O que se verifica é que o Governo submeteu para o montante de compensação de apoio apenas a operação de passageiros.

Aliás, no documento pode ler-se que não será concedido ‘qualquer tipo de compensação ao novo operador, relativamente ao transporte de carga’”, destaca Élvio Sousa.

De seguida, revela que “o governo contratou estritamente para submeter esta autorização à EU uma sociedade de advogados, por ajuste directo no valor de 121 mil euros, e mentiu descaradamente ao afirmar à UE que quem paga o subsídio social de mobilidade, pelas viagens aéreas, é o próprio Governo Regional da Madeira”.

A terceira falsidade apontada pelo JPP refere-se à informação, por parte do Governo Regional à EU, de que a linha ferry iria ter uma frequência semanal, durante três anos. “Como é do conhecimento público, a operação decorreu apenas durante três meses, o que nos leva a questionar se a EU foi informada que a operação teve apenas 24 viagens nos três meses, quando a direcção-geral da concorrência emitiu uma autorização, na base de uma indemnização compensatória de 3 milhões para 104 viagens, 52 viagens de ida e 52 viagens de volta”.

Por fim, o líder do JPP aponta que “n pedido de autorização à UE, o Governo Regional da Madeira menciona claramente que a operação ferry iria reduzir os custos associados aos transportes de mercadorias, mas como todos sabem, a operação ferry não trouxe tarifas de mercadorias mais baixas, quando comparadas com a linha tradicional de contentores”.

Élvio Sousa informou ainda que os documentos sobre o ‘ferry’ serão hoje disponibilizados à população, a partir das 21h, através do site do JPP.