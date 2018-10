JPP defende obrigatoriedade do anexo C no Modelo 22 do IRC

O Juntos pelo Povo (JPP) agendou para debate no próximo Plenário da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) o projecto de resolução que recomenda ao Governo da República a promoção de mecanismo efectivo de controlo de entrega e validação do Anexo C da Declaração Modelo 22 – Declaração de rendimento de pessoas colectivas.

“Consideramos que deve ser obrigatório o preenchimento do anexo C no Modelo 22 da declaração de rendimentos de pessoas colectivas, para evitar prejuízos para a receita própria das regiões autónomas”, explicou o deputado Carlos Costa, lembrando que “o não preenchimento faz com que, ao nível do IRC, a receita fiscal fique no Estado, em vez de ser distribuída pelas regiões autónomas”.

Neste sentido, o JPP pretende que “seja tipificado como erro o não preenchimento do anexo C, uma falha que se tem registado até agora”, permitindo que a declaração só seja devidamente validada após preenchimento do referido documento.

No diploma, que deverá ser discutido ainda este mês no Parlamento Regional, o JPP recomenda ao Governo da República que através do Ministério das Finanças e da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, dê instruções à AT - Direcção de Serviços do Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas para que crie mecanismos necessários, recorrendo ao cruzamento de dados com o e-factura, de forma a que seja tipificado como erro e, por consequência, inviabilize a validação e a entrega da declaração modelo 22 quando o Anexo C é devido e não seja entregue.