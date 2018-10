JPP com projecto para a frente-mar de Santa Cruz

Filipe Sousa apresentou, hoje, um dos projectos que considera ser a marca daquela é a gestão que o JPP implementou em Santa Cruz. Trata-se do projecto de recuperação de toda a frente-mar da sede de concelho, orientado para a criação de uma nova centralidade e um novo polo de atracção.

O líder do JPP lembrou que existem investimentos programados para todas as freguesias do concelho. No caso de Santa Cruz o projecto está pensado para a área entre a Praia das Palmeiras e o Vila Galé, o que permitirá uma maior amplitude em termos de acessos pedonais ao longo da Rua da Praia, incluindo os passeios, e a criação de um estacionamento para cerca de 150 viaturas, colmatando aquela que é, actualmente, uma grande carência.

“Este é um investimento feito com grande responsabilidade, porque estamos a pensar o concelho a longo prazo e de forma a dar resposta às necessidade da população”.

Filipe Sousa adiantou que toda a Praça Padre Patrocínio Alves terá uma amplitude enquadrada com o próprio Mercado Municipal, o que corresponde à necessidade de responder a um crescimento da procura que Santa Cruz tem registado, por naturais e estrangeiros, como a nível de investidores. “Temos de criar um polo atractivo porque sentimos a necessidade de fazer com que as pessoas que chegam ao Aeroporto Cristiano Ronaldo sintam necessidade de se fixar ou visitar o concelho de Santa Cruz”, vincou.

O líder do JPP sublinhou, por outro lado, que esta é uma forma de também acompanhar a iniciativa privada, que regressou em força ao concelho. Isto além de se criar um novo espaço público, com capacidade para várias realizações que Santa Cruz pretende implementar e que irão dar resposta aos anseios de quem tem investido na sede de concelho.

Refira-se que a presente intervenção englobará também um investimento na Praia das Palmeiras, através de fundos próprios do Município, e que englobará a total transformação da área e do próprio restaurante.