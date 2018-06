JPP aguarda concretização do alívio fiscal para os cidadãos

O Juntos pelo Povo (JPP) foi recebido, esta tarde, pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, no âmbito da apresentação do Orçamento Retificativo.

“Verificamos que há uma intenção de continuar com o alívio fiscal, para as empresas e para os cidadãos em geral, que vai na perspectiva daquilo que o JPP defende, como acontece com a baixa prevista para o ISP – uma medida que também já foi proposta por esta bancada”, disse o deputado Élvio Sousa à saída da reunião.

“Também a renegociação dos juros com a banca, uma ferramenta dos executivos no sentido de baixar a despesa, é uma questão que já foi, igualmente, proposta pelo JPP e chumbada pelo PSD. Mas é sinal de que a oposição também tem ideias”, acrescentou.

O JPP espera agora pelo documento final, mas aguarda “com expectativa”, já que o Governo tem “uma previsão de receita acima dos 40 milhões, podendo até chegar aos 50 milhões”.

O reforço nas questões sociais, “uma área que o JPP valoriza e muito”, também é visto com agrado. “Eventualmente, poderemos também apresentar alguma proposta”, reforçou Élvio Sousa.