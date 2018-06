JPP acusa PSD de ceder a ‘lobbies’

Em conferência de imprensa, esta manhã, na Camacha, o Juntos pelo Povo (JPP) assegurou aos cidadãos que vai “intensificar a sua acção fiscalizadora”, sobretudo “para aqueles que se encontram desiludidos com a política governativa do PSD, um partido que, no executivo, tem esbanjado o dinheiro dos contribuintes, muitos milhões, em cargos de nomeação”.

Élvio Sousa realçou que, nos últimos tempos, se tem vindo a assistir “a uma situação de cedência clara aos ‘lobbies’, por parte do PSD, nomeadamente àqueles que pretendem manter inalterados os custos de vida da população, uma situação que, presentemente, se alastra a outros partidos da oposição, que em nosso entender já foram capturados pelo poder económico”.

Neste contexto, o JPP deixa uma garantia: “Somos livres e não estamos presos a grupos e a interesses económicos. Vamos continuadamente fortalecer e intensificar a voz da cidadania participativa”.

Élvio Sousa adiantou ainda que “o trabalho de vigilância vai incidir especialmente nas áreas da Saúde, Economia, Ambiente e Transportes, nomeadamente na área da operação portuária”.