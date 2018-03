JP Funchal reuniu com AJEMed Madeira

A JP - Juventude Popular do Funchal reuniu, no passado sábado, dia 24 de Março, com a AJEMed Madeira - Associação Juvenil de Medicina da Madeira dando continuidade à sua iniciativa ‘denominada ‘o melhor que o Funchal tem’ que visa “reconhecer o mérito ao que de melhor se faz no concelho do Funchal, também em termos associativos”.

De acordo com o porta-voz da JP Funchal, Zsombor Szepesi, o reconhecimento prestado à AJEMed “deve-se ao trabalho meritório que esta associação tem feito na aproximação, na área da saúde, entre utentes e profissionais de saúde e também o seu louvável trabalho na área da formação e informação da comunidade sobre boas práticas médicas e de saúde”.

A Juventude Popular do Funchal acredita que uma maior humanização do Serviço Regional de Saúde contribuirá para um aumento da confiança entre utentes e profissionais, aumentando assim a precepção de qualidade do serviço por parte dos utentes. Entende ainda que este trabalho social, voluntário e de cariz comunitário prestado por jovens estudantes de medicina “permite, não só contribuir para o enriquecimento da sua formação enquanto profissionais, como também contribuir de forma positiva para a melhoria do Serviço Regional de Saúde enquanto um todo”.

Esta iniciativa aconteceu no dia 24 de Março, Dia Nacional do Estudante, como forma de assinalar a importância do Associativismo Juvenil e Estudantil para valorizar a voz, a opinião e a iniciativa dos jovens e estudantes que historicamente têm contribuído muito positivamente para os avanços civilizacionais. Esta Associação é também um exemplo da disponibilidade, audácia e capacidade dos jovens e estudantes em contribuir para a construção de uma melhor sociedade. Ficou também acordado a colaboração entre estas duas instituições em iniciativas conjuntas que a devido tempo serão anunciadas.