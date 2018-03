Jovens socialistas reivindicam soluções na Europa

Ao longo dos últimos dois dias, uma comitiva de 20 jovens socialistas provenientes dos onze concelhos da Região Autónoma da Madeira esteve no Parlamento Europeu, numa iniciativa organizada pela eurodeputada Liliana Rodrigues, que juntou jovens oriundos das regiões ultraperiféricas europeias.

A iniciativa contou com um momento de discussão sobre realidade dos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias, no primeiro dia, e com uma sessão de discussão com a eurodeputada madeirense, no segundo dia.

No final da iniciava, Olavo Câmara, presidente da JS-Madeira, referiu que “desta iniciativa resultou uma lista de causas prioritárias para os jovens dos três arquipélagos, que são problemas comuns a todos os jovens da nossa geração: educação, emprego, habitação, participação, mobilidade e coesão territorial”.

Olavo Câmara entende que “no caso da Madeira estas causas são ainda mais importantes, tendo em conta que temos a maior taxa de abandono escolar precoce do país, uma das taxas mais baixas de escolarização superior, a maior taxa de desemprego jovem, uma das maiores taxas de emigração jovem, a milha aérea voada mais cara da Europa e uma das maiores taxas de abstenção europeias. A Madeira precisa, por isso, do empenho de todos na procura de novas soluções”.

Para o socialista, “estes jovens já deram o seu contributo: fizeram a avaliação da situação, definiram prioridades e apontaram soluções, como a gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória, mais bolsas de estudo para o ensino superior, mais investimento regional oriundo do Programa Erasmus+, novos programas de emprego que combatam a precariedade laboral, novos programas de arrendamento jovem em articulação com a reabilitação urbana dos centros históricos das cidades, medidas de fixação como os apoios à natalidade e o alívio fiscal local e, claro, um novo modelo de mobilidade aérea que proteja os residentes e em particular os nossos estudantes”.

“Estes jovens cumpriram o seu papel, apontando soluções, e aquilo que esperamos é que a Europa também cumpra o seu, ajudando-nos a efectivá-las, para que todos tenhamos um futuro melhor, independentemente do local onde nascemos”, frisou.