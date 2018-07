Jovens do programa Erasmus+ recebidos na Câmara do Funchal

O vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro da Juventude no Município do Funchal, recebeu, na Câmara do Funchal, um grupo de cerca de 70 jovens participantes num intercâmbio desenvolvido pela organização não-governamental European Playwork Association (EPA), promovido pelo Programa Erasmus+.

O vereador sublinhou “a importância do programa Erasmus+, e dos restantes projectos europeus que promovem a mobilidade e a cooperação entre culturas, e que capacitam os jovens com novas ferramentas, naquilo que é um encontro na diferença, através do respeito e da união”.