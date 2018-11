Jornais nacionais deixam visita do Presidente da República fora das capas

A visita do Presidente da República às ilhas da Madeira e do Porto Santo passou ao lado das gordas dos jornais nacionais. O Correio da Manhã, o de maior circulação, não fez nenhuma referência na capa a esta deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa, uma visita de dois dias que começou ontem e continua hoje, assim como o Jornal de Notícias (JN) que também não considerou de maior relevância a deslocação do chefe de Estado ao Arquipélago.

O Público preferiu temas como o cultivo de canábis, um pergaminho medieval que apareceu numa plataforma de vendas na Internet, ou ainda os benefícios para senhorios e o caso Varandas/Peseiro. O DN Lisboa também não faz qualquer referência na primeira página à viagem de Marcelo. O grande destaque vai para o Brasil.

O jornal I alinha pela mesma medida e deixa de fora o homem dos afectos. A habitação e a perda de água foram as escolhas deste jornal. O jornal Negócios segue a estratégia, fazendo manchete com o valor das pensões antecipadas que caíram 10% numa década. O Económico não incluiu Marcelo, nem numa das chamadas menores.

Já nas edições na Internet, o Presidente da República ganha voz. O Observador faz título: “Marcelo: não é preciso ‘ideia nova’ para Portugal”, e diz, a partir da Lusa, que o presidente defendeu no Porto Santo que Portugal deve ser uma “plataforma entre culturas e civilizações”, vincando que não é preciso andar à procura de uma “ideia nova”. E vincou que a descoberta da ilha, no arquipélago da Madeira, “assinalou o começo da definição da ‘estratégia nacional’ de transformar o país numa ‘plataforma entre culturas e civilizações, oceanos e continentes’”, podemos ler. Na plataforma deste jornal está também um vídeo do Presidente da República, a cantar à desgarrada ontem num dos momentos da visita, momento aproveitado também pela TVI24.

A SIC Notícias escolheu dar cobertura ao estadista, com referência às visitas às duas ilhas, assim como a RTP, que mostra o lado mais humano durante a passagem do presidente pela casa de um dos madeirenses afectados pelos incêndios de Agosto de 2016. Na reportagem não faltou a espetada e os afectos a que Marcelo já habitou os portugueses.

Já nas rádios, a TSF acompanhou com a ajuda da Lusa esta deslocação. “O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quinta-feira, no Porto Santo, que está “atento” aos problemas da mobilidade que afectam a Região Autónoma da Madeira e às críticas à TAP, mas não está em condições de se pronunciar”, destacou. Já a rádio Renascença não tem na sua plataforma referência à deslocação de Marcelo. A última notícia do Presidente é do dia 31, com referência a Tancos.

A Antena 1 assegura um compromisso do chefe de Estado. “O Presidente da República promete averiguar o atraso na transferência de cerca de 30 milhões de euros para recuperação de casas destruídas pelos incêndios de 2016 na Madeira”, podemos ler no título, referindo ainda que ontem Marcelo “cumpriu a promessa e visitou uma casa já recuperada.”