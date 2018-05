Jornadas temáticas do PSD debatem a Floresta Laurissilva

O Grupo Parlamentar do PSD realiza, amanhã, dia 1 de Junho, e sábado, dia 2, as suas terceiras Jornadas Temáticas, dedicadas à ‘Valorização e Utilização dos Espaços Florestais da RAM’.

Classificada como Património da Humanidade, pela UNESCO, a Floresta Laurissilva, cuja maior extensão se encontra na Madeira, é o maior património natural da Madeira, sendo de extrema importância a sua protecção e valorização.

Nesse sentido, têm sido promovidas várias medidas e iniciativas de salvaguarda da floresta, que passam em grande parte pelas acções de reflorestação e preservação de espécies arbóreas, mas também pela detecção rápida de incêndios.

Valorizar a floresta é contribuir para a qualidade do Ambiente e possibilitar que esses espaços possam ser usufruídos, agora e no futuro, pela população e por quem nos visita, quer de forma lúdica, quer desportiva, e em partilha com outras actividades, como é disso exemplo a apascentação ordenada.

Nestas jornadas, o Grupo Parlamentar irá abordar todas estas questões, com visitas a vários espaços florestais, e promoção de debate e reflexão sobre estas matérias, tão importantes para a nossa Região.

Estão previstas duas conferências de imprensa. a primeira amanhã, às 12 horas, no Ovil dos Boieiros - ER 203 - Poiso/Camacha, e a segunda, no sábado, à mesma hora, no PR 22, Vereda do Chão dos Louros, em S. Vicente.