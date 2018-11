Jornadas parlamentares do PSD na Ponta do Sol enaltecem apostas do Governo em prol das pessoas

Os deputados do PSD estão hoje de visita ao concelho da Ponta do Sol no âmbito de umas jornadas parlamentares sobre os projectos do Governo Regional (GR) implementados neste concelho. Esta manhã passaram pelo centro de saúde local, onde funciona um novo sistema de saúde familiar, como projecto piloto que traz mais-valias para os utentes e acaba por aliviar o Centro de Saúde da R. Brava e as urgências no Hospital Central do Funchal.

Gualberto Fernandes, porta-voz da iniciativa que será desenvolvida ao longo desta quinta-feira, salientou o programa previsto, destacando a visita ao Lar de Santa Teresa, nos Canhas, à Fundação João Pereira, na Lombada, que funciona como centro de dia, e ainda uma passagem pelo Centro Cultural John dos Passos, onde haverá uma reunião com alguns autarcas para debater os problemas do concelho.

“Esta visita é importante na medida em que permite inteirar-nos do trabalho que tem sido feito ao longo deste três anos pelo Governo Regional que tinha um programa de proximidade com as pessoas”, salientou Gualberto Fernandes que vê no projecto piloto do centro de Saúde um exemplo da proximidade entre as políticas governativas e as pessoas, à semelhança do que se passa nos lares de terceira idade e nos centros de dia que, segundo o autarca, têm tido uma atenção por parte do governo.

“Achamos que o projecto do GR está a ser cumprido e devemos continuar a trabalhar porque primeiro estão as pessoas” frisou o deputado que, questionado sobre as promessas por cumprir neste concelho, frisou que a ideia foi perceber como está a funcionar o projecto piloto. “ Ainda não foi possível apurar quantas consultas deixaram de ser feitas na R. Brava porque é preciso um trabalho mais intenso e alargado, mas sentimos que as pessoas estão satisfeitas e é para isso que o GR está a trabalhar”.