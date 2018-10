Jornadas da Comarca da Madeira representam abertura à comunidade

Já arrancaram as II Jornadas da Comarca da Madeira, esta segunda-feira, uma iniciativa em colaboração com a Ordem dos Advogados e com a Universidade da Madeira. A abrir a sessão, a juíza de direito do Juízo de Instrução Criminal do Funchal do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Susana Mão de Ferro, deixa uma ideia central: as jornadas representam, também, o início da abertura à comunidade.

Guilherme Figueiredo, Bastonário da Ordem dos Advogados, também falou no arranque e apesar de considerar que “o Estado Democrático tem conseguido responder sempre às questões colocadas”, para si ainda falta assegurar “ao cidadão que a justiça funciona”.

E este foi também um dos pontos da intervenção Laborinho Lúcio, Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal de Justiça que dissertou sob o tema “Justiça e Estado de Direito - Que justiça que Estado de Direito?”. O ex-ministro da Justiça partiu de “duas constatações”: A administração da Justiça está melhor do que no passado, mas a avaliação da opinião pública sobre a justiça “encaminha-nos para uma crise”.

Até esta sexta-feira, especialistas regionais e nacionais debatem temas relacionados com o direito civil, o direito penal ou o direito da família.