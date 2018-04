O cantor começou a actuar há pouco no Funchal perante cerca de cinco mil de fãs, segundo dados da organização, que aguardam por temas como “Dá-me lume”, “O Bairro do Amor” ou “Frágil”.

Jorge Palma está na Região a convite da Câmara Municipal do Funchal e a sua actuação integra-se nas comemorações do 44.º aniversário do 25 de Abril.

Na edição imprensa do DIÁRIO de amanhã veja quem esteve no local a assistir ao espectáculo.