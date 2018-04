Jorge Carvalho recebeu cravos e ouviu professores

O secretário regional da Educação recebeu um ramo de cravos, à saída da Assembleia Legislativa, entregue pelos professores que protestavam contra as condições do concurso de docentes para passagem ao quadro.

Jorge Carvalho ouviu as queixas dos professores que contratados que enfrentam grandes dificuldades para concorrer aos lugares do quadro, face às exigências impostas na Região: dez anos de serviço, com os últimos quatro consecutivo. Regras muito mais apertadas do que no continente, onde apenas são exigidos três anos.

O secretário prometeu avaliar as situações dos docentes e ouviu casos particulares de professores que têm mais de dez contratos assinados, sem nunca conseguirem vínculo à função pública.