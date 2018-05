Jorge Carvalho recebeu 12 professores estrangeiros do projecto Erasmus +

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, recebeu esta quarta-feira, 30 de Maio, um grupo de 12 professores, oriundos da Áustria, da Bulgária, da Eslováquia, da Finlândia e da Roménia, no âmbito do projecto Erasmus +, denominado ‘Enhancing Students and Teachers Sucess Through STEM Education’ e dinamizado pela Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Lombada (Ponta do Sol).

O projecto assenta na Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), mas também com presença da Programação e da Robótica, procurando a inclusão e desenvolvimento de novas abordagens, metodologias e estratégias na sala de aula, bem como o desenvolvimento de competências tecnológicas linguísticas, através da abordagem Content Learning Integrated Language (CLIL) e do trabalho colaborativo.