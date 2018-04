Jorge Carvalho recebe alunos da EB1 da Lombada

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, recebeu esta manhã, um grupo de cerca de 30 alunos e professores participantes no projecto Erasmus +, ‘Let’s Conquer Technology for our Students’, em que está envolvida a Escola Básica do 1.º Ciclo da Lombada (Ponta do Sol).

Formado por estabelecimentos de ensino da Bélgica, Roménia, Itália, Turquia e Portugal, ‘Let’s Conquer Technology for our Students’ pretende promover a melhoria das competências digitais dos professores e dos alunos, abordando a integração e o uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem, bem como na criação de ambientes inovadores de aprendizagem em articulação pedagógica e tecnológica.

Objectiva-se, deste modo, o desenvolvimento nos alunos de competências fundamentais para o século XXI, tais como a criatividade, a inovação, o pensamento crítico, a resolução de problemas, a tomada de decisão, a comunicação, o trabalho colaborativo, a iniciativa e a autonomia.

A EB1 da Lombada participa em projectos desta natureza desde 2013.