Jorge Carvalho esclarece dúvidas do SPM

À margem da visita à EB1/PE de Santa Cruz, o secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, aproveitou para esclarecer algumas dúvidas manifestadas relativamente às reservas de recrutamento. “Efectivamente não existe nenhuma reserva concelhia. Existe Reserva de Recrutamento onde os professores que não têm horário nas escolas ficam afectos às escolas nessa mesma reserva que é uma reserva de âmbito regional”, explicou. “O que nós assumimos é que procuraremos, por razões de bom senso e até do ponto de vista humano, que os professores que estão nessa reserva façam as substituições dentro do concelho onde estão afectos”.

Jorge Carvalho explicou ainda que a Reserva é regional “mas nós pretendemos dar essa dimensão de concelho à mesma por forma a que os professores possam ter um espaço geográfico limitado para a sua intervenção”.

Integram esta Reserva cerca de três dezenas de professores