Jorge Carvalho assegurou o “início, em pleno, do ano escolar”

Depois de visitar o polo do Curral das Freiras, o Secretário Regional de Educação assegurou que este arranque de ano lectivo está a decorrer com “a normalidade e a tranquilidade que nós aguardávamos”, ressalvando o trabalho feito em “parte das escolas, na organização e na identificação das necessidades a nível dos seus recursos, particularmente a nível dos professores”. Salientou que por parte da Secretaria também foi feito todo um trabalho de afectação desses mesmos recursos de forma atempada, que garante esta normalidade e esta tranquilidade no início de mais um ano lectivo”.

Apesar de faltar três professores no Polo do Curral, Jorge Carvalho diz também ser “normal” no arranque das aulas estas situações pontuais.

“O que vai acontecer ainda durante esta semana resulta sempre da não aceitação por parte de alguns professores, nomeadamente ao nível dos contratados ou eventualmente alguma baixa médica”. As três situações na escola do Curral das Freiras decorrem destas circunstâncias.

“Vamos proceder, rapidamente, à sua substituição e ainda esta semana estarão os professores colocados nesta escola”, prometeu.

20 fusões nos últimos três anos

O Governo da Madeira efectuou 20 fusões de estabelecimentos de ensino nos três anos do actual mandato, um projecto que visa o redimensionamento e a reorganização da rede escolar, segundo o gabinete do secretário da Educação.

De acordo com a tutela, “o principal objectivo das fusões assenta na garantia de que, neste novo enquadramento de orientações curriculares, os alunos usufruam das melhores condições nos seus processos de aprendizagem e de socialização”.

“A natalidade é sem dúvida alguma a grande razão pela qual alguns estabelecimentos vão deixando de ter esta valência educativa”, disse à agência Lusa o secretário da Educação. Jorge Carvalho.

Mas, de acordo com este governante, “o que vem acontecendo, nos poucos casos em que isso acontece, é que vão sendo afectos a outras actividades, porque são espaços nobres e têm todas as condições para que outras actividades possam aí ser desenvolvidas”.

Jorge Carvalho adiantou que, “na generalidade das fusões que têm vindo a ser realizadas, os edifícios continuam a ter a valência educativa”.

“O que acontece é que do ponto de vista administrativo passam a ser geridos não localmente, mas por outros estabelecimentos”, explicou.

O responsável assegurou que a secretaria regional “procura sempre que estes espaços sejam uma mais-valia para populações onde estão inseridos, aproveitando para desenvolver um conjunto de outras actividades”, inclusive destinadas à população mais idosa.

Ou seja, quanto aos imóveis encerrados que são património do Governo Regional, são afectas a estes edifícios “valências de cariz social, artístico, desportivo ou outro, satisfazendo primordialmente as necessidades locais”. No que diz aos restantes edifícios, voltam para a alçada dos seus proprietários.

“Demografia é problema mas encerramento de uma escola será ainda maior”

Por seu turno, o presidente do Sindicato dos Professores da Madeira, Francisco Oliveira, declarou à Lusa que esta estrutura representativa dos docentes “não vê com tanto optimismo esta situação nem as razões para as fusões e encerramentos de estabelecimentos como os que têm ocorrido”.

Este processo já acontece “há mais tempo”, referiu, apontando que “desde de 2010 foram efectuadas mais de 50 fusões e 10 encerramentos de estabelecimentos de ensino”.

Apesar das justificações para as fusões “administrativas” de duas escolas este ano (Curral das Freiras com Santo António e Fajã da Ovelha com a Calheta), “legalmente trata-se de extinções”, afirmou.

“Embora continuem abertas, de um momento para o outro podem fechar”, opinou o sindicalista, considerando que estes processos “têm sido mal conduzidos, porque as pessoas - as populações e a comunidade educativa - não foram ouvidas”.

“O Sindicato dos Professores da Madeira não é contra a reorganização do parque escolar, mas neste processo tem de haver auscultação e o prazo mais prolongado (ao longo de um ano lecivo)”, vincou.

Francisco Oliveira defende que esta escolas devem ser “polos de desenvolvimento local”, visto que “hoje a educação deve ser para toda a população”.

O sindicalista exemplificou com a criação de universidades seniores, “numa rede organizada com quadros da Secretaria Regional da Educação”, já que há “recursos humanos para alargar o leque de ofertas”.

“É preciso uma visão mais alargada sobre o papel da escola”, comentou, sublinhando que quando as escolas estão mais afastadas dos centros urbanos o seu encerramento “contribui para a desertificação”.

No entender de Francisco Oliveira, a questão da “demografia é realmente um problema, mas a desertificação que provoca o encerramento de uma escola será um ainda maior”.

O fecho de uma escola, destacou, só agrava a situação, porque afasta as pessoas dos locais e não contribui para um incentivo à natalidade.