Jogos online preenchem evento na Francisco Franco, saiba de tudo na agenda desta quinta-feira

Alunos de Multimédia da Francisco Franco organizam ‘Lan Party’

Os alunos de 12.º ano do curso profissional de Multimédia da Escola Secundária de Francisco Franco, em parceria com antigos alunos do mesmo curso, organizam nos dias 24 e 25 de Maio a 2.ª edição da ‘Lan Party/Torneio Weaver Gaming’, no Ginásio central da escola. Durante a ‘Lan Party’, cujas inscrições estão a decorrer online, serão realizados dois torneiros com jogos de grande popularidade no mundo gaming, a par de outras actividades e actuações. Apesar de a temática dos jogos online ser um tema controverso nos dias de hoje, a organização da ‘Lan Party’ pretende mostrar que os jogos online podem ser educativos e inseridos nas actividades escolares. Estimular a mente, desenvolver estratégias de trabalho colaborativo, fomentar a tolerância, aprender a lidar com a frustração, conviver, potenciar a atenção e montar a rede são alguns dos objectivos desta actividade, única em contexto escolar regional. Sob a orientação de professores de Informática e do Técnico de Informática da Escola Secundária de Francisco Franco, o evento conta ainda com o apoio da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) e da empresa Liquid PC.

Inauguração da exposição ‘Celas ProvisoriaMente’, de Sara Silva

O Centro de Promoção Cultural de São Vicente acolhe, nesta quinta-feira, a exposição de desenho ‘Celas ProvisoriaMente’, de Sara Silva, pelas 19 horas. Natural do concelho de São Vicente, Sara Silva, nasceu em 1991 e formou-se em Arte e Design, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Entre 2011 e 2013 participou em algumas exposições, apresentações, projectos e conferências. A exposição é o resultado de um trabalho de final de curso, desenvolvido no Departamento de Habitação da Câmara Municipal de Coimbra. O projecto teve como objecto de estudo o Bairro de Celas, as suas características físicas, sociais e históricas. Serviu, também, para enaltecer as pessoas oriundas da Alta de Coimbra, os Salatinas, que foram realojadas provisoriamente no ano de 1984 (período do Estado Novo), aquando a construção da cidade universitária onde estes moradores ficaram a viver no Bairro de Celas permanentemente. A exposição estará patente ao público de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30, até ao dia 18 de Junho.

Mesa Redonda sob o tema ‘Se me amas, não chores’

No âmbito das comemorações do Dia da Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia da Calheta promove a Mesa Redonda ‘Se me amas, não chores’ inserida na temática Morte e Luto, que terá lugar às 17h, no Auditório da Santa Casa da Misericórdia da Calheta.

3.º Encontro do Roteiro do Emprego na Ponta do Sol

Um mês decorrido sobre a sessão que teve lugar no concelho da Ribeira Brava, o Roteiro do Emprego 2018, iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, visita o concelho da Ponta do Sol, entre as 10h e as 12h30, no Centro Cultural John dos Passos. A sessão de abertura contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Socias, Rita Andrade, e o encerramento com a presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Rosário Serra Alegra.

Sessão de cinema na Biblioteca do Conservatório

Nesta quinta-feira, está prevista uma sessão de cinema, pelas 18h00, com a projecção de um dos filmes da colecção de John Ranalow, oferecida à Mediateca do Conservatório pela Associação de Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AAMM). A entrada é livre, mediante pré-inscrição.

Estrutura regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica adere à greve nacional

A estrutura regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na Região Autónoma da Madeira decidiu aderir à greve nacional, que terá lugar nos dias 24 e 25 de Maio de 2018. Foi, ainda, decidido realizar uma manifestação de protesto pelas 15 horas do dia 24 de Maio de 2018, em frente ao Palácio de São Lourenço. Prevê-se uma grande adesão à greve com diversos serviços parados como é o caso das análises clínicas, a cardiopneumologia, a radiologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a ortótica e a neurofisiologia e a farmácia.

Terá, ainda, repercussão no bloco operatório e nos cuidados de saúde primários. Os serviços mínimos serão assegurados na íntegra.

Apresentação do Miss Queen Madeira 2018

A Revista Madeira Digital e a Câmara Municipal do Funchal promovem uma conferência de imprensa de apresentação do evento Miss Queen Madeira 2018, pelas 18h, no piso 1 do Mercado dos Lavradores, no Funchal. O Miss Queen Madeira é um concurso oficial de beleza, que visa escolher a representante da Madeira, que depois representará a Região no concurso nacional que se realiza em Setembro, Miss Queen Portugal, e que dá acesso aos principais concursos de beleza a nível internacional.

Primeira Assembleia Geral da Associação de Fado da Madeira

A Associação de Fado da Madeira leva a efeito, pelas 19h30, na sede da Junta de Freguesia de São Martinho, a primeira Assembleia Geral, com fim à eleição dos seus Orgãos Sociais e posterior tomada de posse. Uma das grandes motivações para a criação desta Associação foi a vontade de contribuir para que se suprima algumas lacunas nesta área musical na Região, entre elas, a falta de músicos de guitarra portuguesa (ao longo de décadas foram falecendo vários guitarristas mas foram formados poucos novos músicos nesta especialidade). Estabeleceram-se vários objectivos que deram corpo ao objecto da instituição:

1. Promoção e organização de eventos de fado, procurando, a cada momento, potenciar e melhorar a qualidade artística;

2. Promover o desenvolvimento do fado, vindo a criar uma escola própria;

3. Promover conferências e/ou debates sobre o fado na generalidade;

4. Promover o intercâmbio cultural com outros grupos e associações que tenham natureza idêntica.

Debate com o Governo sobre o Diagnóstico da Saúde na Madeira

Pelas 9 horas desta quinta-feira, terá início um debate requerido pelo Grupo Parlamentar do PCP, intitulado ‘Diagnóstico da Saúde na Região Autónoma da Madeira’. O partido autor da iniciativa terá 15 minutos para a sua apresentação. O membro do Governo disporá de 15 minutos logo após a intervenção do partido autor da iniciativa.

Reunião da Comissão da Administração Pública, Trabalho e Emprego

Os deputados da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa terão uma reunião pelas 14h30, com um ponto único na ordem de trabalhos: Realização da Audição Parlamentar ‘Sobre discriminação salarial exercida sobre os bombeiros do aeroporto afetos à empresa EFACEC’, com a presença de um representante da ATM – Assistência Total em Manutenção.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 24 de Maio, terá lugar a reunião de Conselho do Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 13h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal.