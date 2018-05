João Lemos presente na conferência ‘Turismo e Património Cultural’

João Lemos será orador, amanhã, na conferência ‘Turismo e Património Cultural’, na qualidade de presidente da Associação de Investigação Científica do Atlântico, na Escola Profissional Atlântico, entre as 9h50 e as 11h15, dirigida aos alunos dos cursos de Turismo.

Serão nove os tópicos a abordar, entre eles, ‘Conceitos: turismo e património cultural’, ‘Objectivos do Ano Europeu do Património Cultural’, ‘Aspectos a considerar no turismo cultural’, ‘Exemplos de património cultural classificados pela UNESCO’, ‘Turismo cultural na Europa’, ‘Relação entre turismo e património cultural’, ‘Turismo cultural na Madeira’, ‘Museus e turismo’ e, por fim, haverá espaço para ‘Reflexões/sugestões’.

É importante referir que esta conferência enquadra-se no Ano Europeu do Património Cultural (2018).