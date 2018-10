Jantar das Regiões Periféricas Marítimas na Madeira custa 25 mil euros

Vinte e cinco mil euros é quanto vai custar ao Governo Regional o jantar de gala da 46.ª Assembleia Geral das Regiões Periféricas Marítimas da Europa, a acontecer no próximo dia 18, no restaurante Mozart, no Funchal.

Como o DIÁRIO já noticiou em Setembro, a 46.ª Assembleia Geral das Regiões Periféricas Marítimas da Europa tem lugar no Centro de Congressos da Madeira, entre os dias 17 e 19 de Outubro. O encontro reúne os mais alto-representantes de cerca de 160 regiões de 25 Estados da União Europeia e de alguns países limítrofes. Entre eles, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o comissário europeu de Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, ou o Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro. Na Madeira, estarão ainda vários directores e representantes da Comissão Europeia e deputados ao Parlamento Europeu.

A reunião será um ponto importante do debate do Quadro Financeiro Plurianual.

Através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que tem a tutela dos Assuntos Europeus, a quantia já foi canalizada para o efeito.

Marcelo Rebelo de Sousa visita Jaime Moniz

Um ano depois do previsto, o Presidente da República visita as instalações do Liceu Jaime Moniz no próximo dia 18 pelas 11 horas.

Marcelo Rebelo de Sousa era esperado na Madeira em Outubro do ano passado para participar das comemorações de aniversário do liceu funchalense, mas a visita foi adiada porque o avião onde a comitiva seguia não conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira devido aos ventos fortes. Marcelo Rebelo de Sousa não estava a bordo dessa aeronave, mas as operações no aeroporto estavam condicionadas e a viagem do Presidente da República para a ilha, nessa noite, acabou por ser desmarcada.

Agora que o Presidente vai estar no Funchal para a 46.ª Assembleia-Geral da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas, aproveita para visitar a escola Jaime Moniz, agora com Ana Isabel Freitas como Presidente do Conselho Executivo do estabelecimento escolar.