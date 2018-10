Jaime Moniz recebe conferência ‘Democracia, Autoridade, Pedagogia e Cooperação na Escola e na Sala de Aula’

O Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) promove, no dia 3 de Outubro, pelas 16h45, na Sala de Conferências, uma conferência subordinada à temática ‘Democracia, Autoridade, Pedagogia e Cooperação na Escola e na Sala de Aula’.

A conferência é dirigida a todos os directores de turma desta instituição escolar mas também é aberta à participação da comunidade escolar.

Os directores de turma que leccionam o 10.º ano de escolaridade na ESJM terão, no dia 4 de Outubro, pelas 09h45, na sala 215, um workshop mais específico, com o mesmo orador, desta feita sobre “as dinâmicas interactivas e as estratégias de professores e alunos na sala de aula”.

Carlos Alberto Gomes é professor auxiliar na Universidade do Minho, do Departamento de Sociologia da Educação e Administração Educacional do Instituto de Educação e Psicologia, desde 26 de Outubro de 2003. Do seu currículo consta a publicação de 3 livros e diversos artigos em revistas ligadas à sociologia da educação. É também sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação.

O professor Carlos Alberto Gomes tem vindo a dinamizar diversos encontros com a comunidade escolar no território nacional no sentido de partilhar os seus contributos sobre a gestão do espaço sala de aula e as estratégias a desenvolver tendo em vista a construção de uma Escola com Valores, com Saber Estar e Saber Fazer, numa óptica de Cidadania Activa.