Jaime Filipe Ramos considera discurso de Costa “uma derrota clara do PS-Madeira”

“A grande conclusão desta visita é que António Costa confirma que todos os dossiers da Madeira são reais e sérios e não são ficção partidária”, afirma Jaime Filipe Ramos, num comentário à visita do primeiro-ministro.

O líder parlamentar social-democrata considera que o discurso de Costa “revela que o PSD fez muito bem em lutar por esta causas”. Pelo contrário, as posições assumidas pelo primeiro-ministro em relação às reivindicações do governo regional demonstram que “aqueles que sempre defenderam que deveríamos estar calados perante Lisboa, tiveram uma grande derrota”.

Para Jaime Filipe Ramos, esta foi uma “derrota clara, sobretudo, para o PS-Madeira que sempre se pautou por um silêncio cúmplice, uma derrota para os que deixaram de ser autonomistas”.

O primeiro-ministro reconheceu a legitimidade das reivindicações da Madeira, mas o PSD “esperava muito mais”.

“O novo hospital, pela quarta ou quinta vez, tem a confirmação do financiamento e esperamos que seja a última. Desde 2015 que António Costa diz que é uma vergonha que a madeira pague juros superiores aos do Estado, mas nada resolve, tal como com o subsídio de mobilidade”, afirma.

O líder parlamentar do PSD também considerou muito positivo o reconhecimento, pelo primeiro-ministro, do sucesso da economia da Madeira, mas espera por dados concretos. “Temos de esperar que o governo da República materialize tudo o que prometeu”.