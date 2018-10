Já foram entregues mais de 600 kits aos bombeiros da RAM

Miguel Albuquerque entregou, no início desta tarde de sábado, no Porto Santo, novos equipamentos aos Bombeiros Voluntários locais.

A referida entrega realizou-se no quartel dos Bombeiros e, na altura, o presidente do Governo Regional, acompanhado pelo presidente da Protecção Civil da Madeira, salientou “que estes Kits são o que existe de mais moderno, no sentido de proteger o bombeiro em caso de fogo”.

“O bombeiro em caso de ficar cercado pelo fogo pode-se proteger através de um invólucro em que o fogo não penetra para além de ter umas máscaras de oxigénio”, salientou Miguel Albuquerque.

O Governo Regional, segundo Albuquerque, já distribuiu mais 600 kits pelas diversas cooperações de bombeiros da Região e faltava o Porto Santo.

O presidente do executivo madeirense salientou ainda que foi também atribuído um gerador para as unidades móveis e garantiu que irá continuar a contar com a cooperação destes bombeiros que é fundamental para esta ilha.

Foi ainda entregue pelas entidades locais e regionais três diplomas do curso de combate a fogos urbanos e industriais nível 1, um outro diploma de condução fora de estrada nível 1, e por fim curso de liderança e motivação humana.

No total do investimento o Governo Regional investiu nestes novos equipamentos cerca de 340 mil euros.