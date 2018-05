Ivo Correia ouvido na ALM sobre os desafios do quadro financeiro pós-2020

A Comissão de Política Geral e Juventude da Assembleia Legislativa da Madeira prosseguiu, esta manhã, as audições, propostas pelo PSD, com o tema geral ‘A RAM e os desafios do próximo quadro financeiro plurianual pós-2020’.

O presidente do Conselho Económico e de Concertação Social, Ivo Correia, apresentou uma perspectiva do que poderão ser as apostas, tanto da União Europeia como nacionais e as suas consequências para a Região.

Ainda hoje, serão ouvidos nas mesma comissão representantes da Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF), da Universidade da Madeira, do Instituto Superior de Administração e Línguas, Associação de Municípios da RAM (AMRAM) e delegação regional da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).