IVBAM recebe grupo de 8 prescritores na área dos vinhos oriundos de Macau e Hong Kong

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) irá receber entre 19 e 21 de Junho, um grupo de 8 prescritores na área dos vinhos, oriundos de Macau e Hong Kong, com o objectivo de visitarem a Região Demarcada da Madeira e realizarem uma acção educacional intensiva sobre Vinho Madeira.

Neste contexto, o IVBAM preparou um programa de carácter educativo sobre o Vinho Madeira com a duração total de 28 horas, com uma componente teórico-prático, que terá lugar na Escola Agrícola Da Madeira e nas instalações do IVBAM.