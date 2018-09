“Isto é pagar para trabalhar”, diz Paulino Ascenção sobre o custo excessivo dos passes sociais na Madeira

Paulino Ascenção, coordenador do BE/M, reagiu à notícia de destaque do DIÁRIO sobre os transportes públicos rodoviários e ao custo excessivo dos passes sociais na Madeira. “O Bloco de Esquerda já chamou a atenção para este problema em Julho quando alertou para o exagero que é uma pessoa gastar um terço da sua remuneração mensal em passes, no caso de combinar um passe de fora do Funchal com outro passe para o Funchal – Isto é pagar para trabalhar!”, diz numa nota de imprensa à redacção.

O coordenador do BE/M afirma que “em Lisboa o presidente da câmara lançou o debate com a proposta de limite máximo de 40€ para os passes combinados nos transportes públicos. A Estónia avançou com uma política ainda mais avançada de transportes públicos gratuitos”.

“O Governo Regional do PSD demite-se das suas responsabilidade e fica à espera que Lisboa pague a factura de eventuais medidas, quando Madeira tem Autonomia e os transportes públicos são competência regional. Reduzir o preço dos transportes - dos passes em especial - implica um esforço do Orçamento da RAM, que tem efeitos positivos para a economia: o rendimento disponível das famílias aumenta; reduz a importação de combustíveis; diminui o congestionamento do trânsito, o stress e a poluição; melhora a saúde e a produtividade no trabalho. E são benefícios para os madeirenses que justificam o investimento do Governo Regional”, refere e acrescenta: “Mas a Autonomia para o PSD só serve para favorecer os negócios dos donos da Madeira, quando se trata de beneficiar o povo, o PSD fica à espera que seja Lisboa a pagar a conta!”.

Paulino Ascenção diz que “ o limite de 40 euros para o custo mensal com o passe dentro da Madeira é mais que justo. Mas o valor máximo do passe na Região deve ser determinado de modo que o uso do transporte colectivo por uma família com quatro utilizadores seja mais barato que o recurso ao carro familiar”.

“Não é só o preço que importa para haver maior recurso ao transporte público, há que modernizar as frotas, integrar as redes e a bilhética, melhorar a informação. Tudo previsto no PIETRAM – Plano Integrado Estratégico dos Transportes da RAM, mas que não sai do papel, pois o governo tem outras prioridades, que não o bem estar da população”, refere e acrescenta: “O governo do PSD está mais preocupado com os lucros dos donos das empresas que atuam fora do Funchal, que com os utentes e trabalhadores das mesmas. Com o novo Regime Jurídico em vigor desde 2015, a RAM pode atribuir a exploração de todas as linhas à empresa pública Horários do Funchal, esta depois iria integrar os trabalhadores das outras empresas e os equipamentos necessários à actividade. Um operador único é a melhor forma de ter integração da rede, dos sistemas de bilheteira e de informação aos utentes, o que é um objectivo do PIETRAM”.

Além disso, refere que “o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia Regional um projecto de resolução que visa atribuir à HF a exploração de toda a rede de transportes públicos da Madeira, como modo mais eficaz de atingir os objectivos do PIETRAM e de salvaguardar a qualidade dos serviços de transporte prestados e dos empregos nesta actividade – ou seja, para uma melhor qualidade de vida para os madeirenses. Porque os serviços públicos existem para satisfazer os seus utentes e não as expectativas de lucro dos agentes privados”.

Veja aqui.